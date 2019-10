La reflexión de Minerva Piquero cuando le preguntan '¿Por qué estás tan gorda?'

Europa Press Entertainment via Getty Images

Europa Press Entertainment via Getty Images Minerva Piquero presenta su libro 'Nacida libre' el 23 de octubre de 2019 en Madrid.

La presentadora, de 52 años, también se ha referido a los titulares sobre su físico que leyó tras reaparecer en público el año pasado: “Es un poco frustrante cuando apareces en un sitio, no en un photocall en calidad de famosa, sino en calidad de directora de comunicación de la empresa para la que trabajas, porque es un evento relacionado con eso, y la única pregunta que te hacen es ’¿Por qué estás tan gorda?”.

El nombre de Minerva Piquero inmediatamente traerá a muchos el recuerdo de la chica del tiempo de Antena 3 de los años 90. Lo que no todo el mundo sabe es que la popular presentadora es ahora directora de comunicación y Relaciones Públicas de Aegis Media y que acaba de publicar su primer libro, Nacida libre .

Europa Press Entertainment via Getty Images Minerva Piquero, junto a su madre en la presentación de su libro.

Como señala, ya tiene “un poquito de callo”, pero no por ello deja de soprenderse: “Pensé ’Dios mío, después de todo lo que he hecho esto es lo único que me puedes preguntar o que interesa de mí? Qué lástima, ¿no?”.

“He tenido un montón de cambios físicos por circunstancias personales, físicas, un millón de cosas, que voy corrigiendo”, explica. “Con 20 años no cenabas dos días y perdías dos kilos. Ahora para perder un kilo tengo que matarme un mes en el gimnasio”. Puedes ver la entrevista completa aquí.