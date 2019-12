Minerva Piquero reaparece en televisión y habla así de lo ocurrido: "Me sentí como un trozo de carne"

Minerva Piquero es uno de los rostros más conocidos de los años 90. Se hizo muy famosa en España por ser la presentadora del tiempo de Antena 3 durante catorce años. Además, estuvo al frente del telediario del mediodía de la misma cadena en 1992.

Ahora, la popular presentadora ha reaparecido en televisión para presentar su libro Nacida Libre. Piquero ha estado en Sábado Deluxe, donde además de su obra, ha hablado de los titulares y los comentarios que tuvo que soportar cuando engordó a causa de unos problemas en las tiroides.

″¿Una mujer que lleva un tatuaje como el tuyo por qué le afectan tanto los titulares sobre tu físico?”, ha preguntado Lydia Lozano.

Piquero ha asegurado que ahora no le afecta nada, pero que antes sí: “La primera vez me sorprendió muchísimo. Me hizo daño. Tú sales un día de tu caso y sales en una revista y pone ‘estás hecha una foca’, por decir algo fino, pues te pones a llorar”.