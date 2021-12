La ministra de Educación contesta a un diputado del PP y el libro de Cayetana sale a relucir

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga en Cataluña a impartir un mínimo del 25% de las enseñanzas en castellano ha salido a relucir en el Congreso este miércoles. Durante la sesión de control al Gobierno, el diputado del Partido Popular Óscar Clavell ha interpelado a la ministra de Educación, Pilar Alegría, sobre este asunto.

Clavell ha preguntado ”¿qué piensa hacer el Gobierno de España para que la Generalitat de Cataluña cumpla ley?”, en referencia al llamamiento del Govern a desobedecer la decisión judicial. Alegría ha explicado que el Ejecutivo defiende la separación de poderes y centra la acción política en “el respeto de las leyes, en la mejora de la convivencia en Cataluña mientras la Justicia hace su trabajo”.

No obstante, la respuesta de la titular de Educación no se ha quedado ahí y ha aprovechado su réplica para aludir a la crisis abierta entre la dirección nacional de los populares con su ex portavoz parlamentaria en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo con un irónico comentario.