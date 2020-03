Lucha entre ministros dentro del Gobierno por cómo salir de esta crisis

Un debate acerca de estas dos posturas que cristalizará en apenas unas horas. Por un lado, los que defienden que no se puede empezar a gastar como si no hubiera mañana y que piensan mucho en la UE y Angela Merkel. Por otro, los que hablan de un escudo social y de que no debe importar endeudarse más para lograr medidas como aplazamiento de hipotecas para los despedidos, que no paguen la cuota los autónomos o una mayor carga fiscal a los que más tienen.

En esta pugna sorprende a muchos que estén en dos grupos distintos Nadia Calviño y José Luis Escrivá, dos halcones en temas económicos. Pero el segundo se ha posicionado, frente a los que muchos pronosticaban, en el lado con integrantes de Unidas Podemos.

La otra gran rivalidad que se comenta entre grupos es la de Calviño contra Iglesias. A algunos les sorprendió incluso ver al vicepresidente segundo del Gobierno en la sala de La Moncloa donde se celebró el Consejo el pasado sábado. Pero, añaden las fuentes, fue el propio Pedro Sánchez quien le dijo que fuera y, además, el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, le llamó para decirle que los técnicos sostenían que podía asistir -está en cuarentena tras dar positivo su pareja, la también ministra Irene Montero-. En esta ocasión también llama la atención que María Jesús Montero no está en sintonía con UP, como sí lo había estado en muchos temas.

Este debate que está teniendo lugar dentro del Consejo y en los ministerios también saltó a las redes horas más tarde como presión para lograr medidas más potentes en materia económica y social. El propio Iglesias escribía en Twitter: “Vamos a seguir trabajando para que se aprueben también, cuanto antes, nuevas medidas sociales para apoyar a las familias y a la gente trabajadora ante esta situación. Ninguna persona debe quedar desprotegida como ocurrió en 2008. Hacer frente a la crisis sanitaria y a sus consecuencias socioeconómicas es nuestra obligación como Gobierno”.

“El Gobierno estará en todo momento al lado de la gente. Dos objetivos: evitar despidos y garantizar ingresos mientras dure la emergencia”, publicaba además la titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

Los ministros siguen trabajando de cara al Consejo de este martes. Lo que todos saben es que estará atenta toda España y de esas medidas dependerá el futuro de nuestro país.