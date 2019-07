Ministros y Ejecutiva socialista se debaten entre una segunda investidura o elecciones

La posibilidad de una investidura fallida planea como un desastre, pero tanto en el partido como en la Ejecutiva consideran que no queda otra. Sería la segunda vez que Sánchez fracasa en el intento. “Rajoy hizo algo peor que no presentarse en enero de 2016. Ni acepto ni renunció. Se paralizó absolutamente todo. Bloqueó la investidura. No se puede volver a repetir”, recuerda uno de los socialistas que tuvo un papel destacado en esos momentos.

Las miradas se dirigen inevitablemente a Podemos, ahora que Rivera ha renunciado a ser el Suárez del siglo XXI. “A Pablo Iglesias se le ha hecho una oferta muy generosa, cuyo único límite es estar en el Consejo de Ministros. Podemos puede ocupar secretarías de Estado, instituciones públicas, direcciones generales… espacios de poder diversos. Pero no le parece suficiente. Está absolutamente obcecado con ser ministro”, reconoce un miembro del Gobierno que pone como ejemplo de puesto con chicha el de Defensor del Pueblo, porque tiene capacidad para llegar hasta el Supremo, o un alto comisionado de pobreza infantil o pobreza energética.

No es el único del Ejecutivo que no entiende la obsesión por tener cartera. “Parece mentira que un profesor de ciencias políticas desconozca cuál es el papel de un ministro en el Consejo de los viernes. Ni se vota ni es un órgano colegiado. Hay un presidente que está por encima de los ministros, puedes ser ministro dos horas, como le sucedió a Màxim Huerta. Y la manera en que se producen las deliberaciones no permite que se imponga alguien por encima de los demás”, explica otra ministra, que cree que no se está comunicando lo suficiente la oferta que Sánchez ha hecho a Iglesias.