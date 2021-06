La actriz Miranda McKeon anuncia que padece cáncer de mama con 19 años

Miranda McKeon, la actriz que daba vida a Josie Pye en la serie de Netflix Anne with an E —una adaptación del clásico Ana de las tejas verdes— ha anunciado que recientemente ha sido diagnosticada de cáncer de mama.

″¡El rosa es mi nuevo color! Con dolor pero esperanzada, comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, ¡las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón! (literalmente, búscalo en Google). Soy tan especial, ¡pero lo sabíamos💛! En estas diapositivas he compartido información sobre cómo han sido mis últimos 4 días, por qué he decidido compartir esto en las redes sociales, información sobre mi cáncer, una nota para no tener miedo y un mensaje para mi familia y amigos”, escribía McKeon en la red social.

Hace sólo unos días que se descubrió un bulto en el pecho derecho, pero nunca pensó que sería nada malo, pues es muy joven. Cuando se disponía a pasar unas semanas retirada en una granja, recibió el aviso de sus médicos pues la biopsia que le habían practicado era sospechosa. Las pruebas posteriores confirmaron el diagnóstico: cáncer de mama.

Aunque la actriz no ha querido entrar en detalles, sí ha contado que seguirá un tratamiento de quimioterapia y radioterapia, además de que se le practicará algún tipo de cirugía que será estudiada con detenimiento. “Las buenas noticias es que el cáncer de pecho se puede tratar y se puede curar y ESTARÉ BIEN”, escribe optimista.

“Me embarco en un viaje que no he elegido, pero que sé que puedo manejar. Habrá momentos realmente difíciles por delante en los que la vida parecerá imposible pero, por ahora, me dirijo a esto con optimismo, positividad y envuelto por el amor”, confesaba la actriz.

A lo largo de este mensaje Miranda McKeon ha pedido a sus seguidoras varias veces que no se asusten porque su caso es increíblemente raro: ”¡¡¡Uno de un millón!!!”.