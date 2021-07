Mireia Belmonte roza la gesta y se queda a 23 centésimas del bronce

De nuevo remontando y de nuevo poniendo los pelos de punta a toda España. Al menos a quienes estuvieran despiertos a las 4:00 de la madrugada, que es cuando Mireia Belmonte salía a la piscina para luchar por las medallas en la final de los 400 metros estilos.

La española comenzó como suele esta prueba, rezagada en los dos primeros estilos: mariposa y espalda. Resolvió los primeros 200 metros aguantando el tipo y saliendo en quinta posición.

De ahí, a estar al borde de la gesta. En un año complicadísimo para ella, Belmonte estuvo cerca de obtener el premio a su esfuerzo. Se quedó a 23 centésimas de lograrlo.

Tras los cien metros de braza, Belmonte llegó cuarta al crol, donde puso contra las cuerdas a la estadounidense Hali Flickinger y dejó atrás a una de sus grandes rivales históricas, la húngara Katinka Hosszu.

Por delante, la japonesa Yui Ohashi nadaba rauda hacia el oro seguida por la estadounidense Emma Weyant.

Sólo cabía la duda de si Belmonte sería capaz de hacerse con el tercer metal. No pudo ser porque Flickinger hizo un último parcial estratosférico y aguantó el empuje de la española, que rozó lo que ella misma ha calificado después como un “milagro”.

“No se pueden hacer milagros en dos meses”, ha explicado tras la carrera la nadadora española, que en marzo tuvo que parar su preparación por una lesión en un hombro. “Ha sido una carrera dura, creo que era una final con bastante competencia y no venía yo aquí con la mejor forma posible. Lo he luchado bastante bien y un cuarto puesto la verdad es que si me lo dicen hace dos meses no me lo podría creer”, ha asegurado.

Pero no se ha acabado aquí la participación de Belmonte en estos Juegos. Este lunes, a partir de las 14:01 luchará por meterse en la final de los 1.500 libres. Si se clasifica, la nadará el miércoles a las 4:54 de la madrugada.

El jueves volveremos a verla, esta vez buscando la final de los 800 libres a partir de las 12:02. En caso de lograrlo, luchará por las medallas el sábado otra vez de madrugada, a las 3:46.

Antes, el viernes a las 14:36, competirá en el 4x100 estilos con sus compañeras del equipo nacional de natación. En caso de lograr un hueco en la final, se disputará el domingo a las 4:15 horas.