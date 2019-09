Miriam Sánchez deja balbuceando a Rafa Mora con este comentario en 'Sábado Deluxe'

“Si consideras que tengo algún tipo de culpabilidad”, retomó Mora, “de que todo esto te haya ido...”. “No, no eres el culpable de todo, chiquillo, no te creas tan importante”, contestó Sánchez.

Lo que no se esperaba era la respuesta de Sánchez. “A mí me parecería que lo más adecuado que puede hacer es pedirme disculpas. Es tan sencillo como decirme lo siento”.

“Le dije a muchas personas, Rafa, que valías, que estimulabas en el Mujeres y Hombres, y que te quedaras, que te perdonaran algunas cosas mal que hacías, porque te ponías un poco agresivo, no sabías cómo manejarte”, contestó Sánchez.

“Pero bueno, gracias a ti y a los 24 que hacía a diario, ¿no?”, dijo Mora.

“Pero no es una prepotencia, Rafa, pero hablé muy bien de ti cuando llevabas en el 2008 tres o cuatro programas, muy bien”, prosiguió Sánchez.

“Lo sé”, reconoció Mora.

“Y que luego te has ganado tus diez años en televisión y te puedo asegurar que me debes mucho, en el sentido de que me he portado muy bien contigo”, agregó Sánchez, quien dijo que intentaría aceptar sus disculpas.

Mora, visiblemente cortado, admitió lo que estaba diciendo Sánchez y volvió a pedir perdón a la excolaboradora de Telecinco.

