¡Socorro! Mis hijos solo comen pasta, fritos y bollos

Una vez pasada la edad infantil, su patrón de alimentación es cosa suya, no tuya. “Si un niño mayor solo come alimentos de color blanco y beige, no lo hace para poner a prueba tus límites. Probar otras comidas es difícil para los niños. Algo que puede ayudar es intentar neutralizar el tema y no etiquetar las comidas como sanas y no sanas”.