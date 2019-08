Mis padres quieren que los mantenga cuando se jubilen y yo no sé qué hacer

Aunque sé que solo querían lo mejor para mí y valoro que invirtieran tanto dinero y tiempo en el crecimiento de mi potencial, de adolescente ya estaba hasta arriba de estrés, resentimiento y rabia contra mis padres por las altas expectativas y la falta de libertad que tuve con mi vida: mis padres me prohibían dormir en casa de mis amigos, no me dejaron estudiar Arte en el instituto y me obligaban a romper con mis novios para centrarme en mis estudios. Cuantas más asignaturas me obligaban a estudiar, más saturada me sentía y menos confiaba en sus palabras. Frases como “lo hacemos por tu propio bien” y “ya nos lo agradecerás” empezaron a sonar repetitivas y superfluas.

De niña, mis padres me apuntaron a ballet, a piano, a segundos idiomas y a Kumon . Monitorizaban cada aspecto de mi vida. Se aseguraban de que todas mis acciones fueran beneficiosas para mi futuro y me impedían hacer cualquier cosa que pudiera orientarme a una vida sin éxito (o lo que ellos consideraran un camino de “miseria irreversible”).

Yo crecí en Hong Kong y mis padres no fueron la excepción. A menudo decían: ”¡Qué ganas tengo de que nuestra hija crezca y nos compre una mansión/un cochazo!”, y luego se giraban y me decían: “Cuando nos jubilemos, recuerda lo que hicimos por ti”.

Como no me dejaron estudiar Arte, me empujaron a estudiar Negocios porque consideraban que me llevaría a ganar a sueldos mayores y tendría más salidas. Lo odiaba. Cuando empecé la asignatura, me hundí en una espiral de autocompasión y perdí la motivación. Cuando llegaba el día de las notas, la mitad de mis calificaciones estaban en color rojo con la palabra Suspenso. Tuve que repetir cuarto de secundaria.

Estaba hecha polvo, pero no me sorprendía demasiado. A mis 16 años, me había convertido en lo que más temía: una hija problemática y sin talento académico.

Repetir curso acabó siendo una bendición. Aunque seguía sin poder estudiar Arte, me quité Negocios y pude ir a clase de Literatura Inglesa y Escritura. Mis padres no pusieron pegas y, a mitad de curso, me apunté a un concurso de escritura y acabé consiguiendo una plaza para estudiar Escritura creativa en Inglaterra durante el verano.

No solo fue el inicio de mi formación como escritora, sino también la primera vez que sentía que mis padres estaban orgullosos de mí. Era una situación agridulce cuando mis padres bromeaban diciendo: ”¡Por fin podemos presumir de algo!”, y luego me miraban, esperando que me riera con ellos. Y lo hacía. Pese a todo el rencor que sentía hacia ellos, aún anhelaba su aprobación.