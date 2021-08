Misterio resuelto: lo que hay detrás de los 'selfies' de Piqué

Es tuitero habitual y ha empezado a dejarse ver en Twitch de la mano de Ibai Llanos , pero Gerard Piqué no es demasiado activo en Instagram a pesar de tener más de 20 millones de seguidores en la red social. Por eso, la retahíla de selfies que empezó a publicar a mediados de julio pillaron a muchos internautas de sorpresa.

“Hay un punto en mi vida que, a veces, me aburro”, confesó el defensa central a Ibai Llanos, con quien mantuvo una conversación para inaugurar su perfil en la plataforma de streaming.

Piqué, que reconoció que nunca le ha gustado demasiado Instagram ni publicar imágenes de su vida personal, explicó que fue un compañero el que le dio la idea. “El otro día, hablando con un compañero, que no voy a decir quién es, me comentó no sé qué del engagement y empecé a hacerme selfies por aburrimiento y cachondeo”, reveló.