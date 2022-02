Ocho mitos sobre la donación de sangre que hay que desmentir ya

Muchas personas tatuadas o con perforaciones dan por hecho que ya no pueden donar sangre, pero eso no es cierto.

Existen problemas de salud que sí excluyen de forma definitiva al donante, como las enfermedades transmisibles por sangre (el sida, la hepatitis B y C o la sífilis). Otras enfermedades, como la hepatitis A, no excluyen, y si lo hacen es de forma temporal y según el criterio de cada centro.

Mito 5: No puedes donar si has tenido la covid-19

En el caso de que hayas sido asintomático, puedes donar sangre una vez transcurridos 7 días desde el diagnóstico. Si has tenido síntomas leves o moderados, basta con que esperes 7 días desde la desaparición de los síntomas. Si has sufrido síntomas graves o requerido ingreso hospitalario, tendrás que dejar pasar al menos 14 días desde el fin de los síntomas o desde el alta hospitalaria.

Mientras estés contagiado de coronavirus o tengas síntomas compatibles con la Covid-19, no puedes donar sangre. Aíslate y descansa. Sin embargo, que hayas pasado el coronavirus no te impide ser donante de sangre en el futuro.

Mito 6: No puedes donar si eres homosexual

Aunque la lista de países que todavía mantienen esta prohibición es extensa (y no hay que salir de Europa para encontrar ejemplos), en España no existe tal discriminación a la hora de donar sangre. Sí se establece un período de exclusión en caso de mantener relaciones sexuales con parejas no habituales, pero es una exclusión que no depende de la orientación sexual.