Miyake: el fenómeno que puede acabar con la civilización en solo 72 horas si no lo impedimos

¿Qué es una tormenta solar y cómo funciona?

Muertes masivas y vuelta a la Edad de Piedra

Los testimonios recogidos no dejan lugar a dudas de que es un asunto a tener muy en cuenta. Si no se toman medidas y la próxima tormenta solar apunta hacia a la Tierra las consecuencias podrían ser devastadoras. “Cada mil años vamos a tener un evento que es 10 o 20 veces más fuerte que el evento Carrington. No es una cuestión de si lo vamos a sufrir o no. Es solo una cuesión de cuándo va a pasar”, señala la doctora Gilbert.