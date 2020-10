Garriga dice que la moción no es marketing sino un "deber nacional" por la "inacción del PP"

Para la ultraderecha , la moción no es un campaña de marketing, sino un “deber nacional” dada la “inacción” del PP. Y así lo lazanado el diputado Garriga bajo la atenta mirada de la bancada popular. La moción, ha dicho, no refuerza al Gobierno “socialcomunista”, porque ahí están los “ofrecimientos de Cs y la actitud pasiva del PP”.

El jefe de Vox, Santiago Abascal, también ha prestado mucha atención a su pupilo. Como si Garriga se hubiera enfrentado a un examen dentro del partido. Con cada alusión a ETA, a la ilegitimidad del Gobierno, a las muertes del coronavirus y al separatismo catalán, Ignacio Garriga se ha ganado el fervor de sus colegas en el hemiciclo que se han puesto en pie para aplaudir cuando ha llamado “miserable” a Sánchez a cuenta de la banda terrorista que hace 9 años abandonó las armas.

“Hoy, los representantes de ETA en las instituciones no son solo socios del Gobierno, sino que reciben el pésame del presidente por el suicidio de un terrorista. Es miserable convertir a los asesinos en víctimas y no se lo vamos a permitir por la memoria de los más de 800 compatriotas que fueron asesinados por ser españoles. Hoy en el País Vasco no hay libertad. ETA no ha sido derrotada, ha encontrado el amparo institucional del PNV y del PSOE”, ha gritado un esforzado Garriga en aparentar vehemencia.