Todo lo que tienes que saber sobre la moción de censura de Vox

El Gobierno actual puede intervenir en cualquier momento del debate. Una vez expuesto por el candidato el programa político y, en su caso, la respuesta del Ejecutivo, habrá una interrupción decretada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet (no está tasada esa pausa).

Arranca el show de Vox. La quinta moción de censura de la democracia se celebra a partir de este miércoles con el partido de la ultraderecha tratando de desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa e investir a Santiago Abascal como nuevo presidente de España. Los números no saldrán, pero el espectáculo está servido. Aquí todas las claves para no perderte nada.

¿Cuándo se votará?

Según fuentes del Congreso, el debate se alargará probablemente hasta el mediodía del jueves. La votación se hace mediante llamamiento uno por uno de los diputados, que deben decir: sí, no o abstención.

¿Saldrá la moción?

No. Vox sólo cuenta con los votos de sus 52 diputados. Ningún otro grupo ha dicho que la respalde. Para salir adelante debería contar con la mayoría absoluta (al menos 176 diputados). Al no prosperar, el partido de la ultraderecha no podrá presentar otra moción durante este periodo de sesiones.

¿Por qué presenta la moción Vox?

A pesar de que sabe la ultraderecha que es una moción fallida, Vox cree que le renta por la repercusión mediática, para presentarse como la verdadera oposición ante Pedro Sánchez, pone en jaque al Partido Popular y espera que le dé alas en las encuestas.