'Modelo 77', el viaje a las cárceles de la Transición que ha dado la sorpresa en los Goya

Parecía que las nominaciones de la 37ª edición de los premios Goya las iban a copar las cintas que fueron preseleccionadas para los premios Oscar —Alcarràs, Cinco Lobitos y As Bestas—. Sin embargo, aunque As Bestas parte como favorita con 17 nominaciones, le sigue muy de cerca otra cinta que no entraba en todas las quinielas: el largometraje de Alberto Rodríguez, Modelo 77 con 16 candidaturas.