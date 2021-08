Los cinco momentazos olímpicos al otro lado del micrófono que emocionaron a toda España

Paloma del Río no podía contener sus nervios cada vez que Zapata ejecutaba un movimiento acrobático, acompañándolo siempre de un “clava, clava, por tu niña, clava”. Nines García y Gervasio Deferr se sumaron a la pasión para dar forma a un minuto memorable. Visto lo visto, funcionó: Ray Zapata lo clavó.

El sábado 31 tocó desayunar sin apartar la vista de las pantallas. Si Pablo Carreño le ganaba el bronce a Novak Djokovic en tenis, Ray Zapata no iba a ser menos en su final de suelo en gimnasia artística .

Los más veteranos recuerdan tanto el gol de señor como la celebración de José Angel de la Casa y su éxtasis. Otros aún se emocionan escuchando las mil y una narraciones del tanto de Iniesta que valió un Mundial. O escuchando a Antonio Lobato narrar subido (que no sentado) a una silla, una primera vuelta con accidente en la Fórmula 1.

Deja muchos grandes momentos, mezcla de pasión y análisis técnicos, no solo en estos Juegos, pero cómo lo que vivió al saber que David Valero era bronce en mountain bike , nada.

A veces sobran las palabras. No se vio ni oyó en directo, pero en la inauguración, al sonar el Himno Olímpico, Paloma del Río rompió a llorar desde el plató de RTVE . Tokio son sus decimoquintos y, a priori, últimos Juegos y en ese instante la emoción salió toda de golpe, mientras recibía el cariño de sus compañeros.

‘Hispanos’ y RTVE, Alto Voltaje

No se sabe si lo tienen por contrato, pero no hay un campeonato en el que los ‘Hispanos’ no resuelvan algún partido en los últimos segundos. En Tokio comenzaron su andadura olímpica con dos victorias al límite a la postre básicas para llegar a cuartos y más allá, conquistar el bronce.

Especialmente emocionante fue la segunda, contra Noruega, España tuvo un lanzamiento de siete metros para ganar con el tiempo cumplido. La narración de Paco Caro y los exinternacionales Alberto Urdiales y Eli Pinedo es puro espectáculo. La sonrisilla de Pinedo da muestra de cómo se lo pasan en el estudio.