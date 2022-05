Con una sonrisa pero lo dice: la frase de Matías a Lidia Torrent al hablar de los ex en 'First Dates'

FIRST DATES

Curioso momento el que se ha vivido este jueves en First Dates , el programa de citas que presenta Carlos Sobera en las noches de Cuatro. En un momento del espacio televisivo, el presentador se ha reunido con su equipo de camareros, formado por las gemelas Zapata y por Lidia Torrent y Matías Roure para hablar de exparejas.

“Qué necesidad hay”, han dicho casi a la vez las gemelas Zapata cuando Sobera les ha preguntado qué les parece que alguien se presente a una cita con un ex.

Después le ha tocado el turno a Lidia Torrent, que ha dicho que “aunque acabes bien me parece violento”. “Yo pienso en mis exparejas...”, ha añadido antes de que precisamente su exnovio, Matías Roure, dijese “ahora entiendo por qué no me atendiste”.