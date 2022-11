Monasterio carga contra Ayuso y ella se la devuelve definiendo qué es ser de Vox

La respuesta de Ayuso

La presidenta madrileña ha criticado el discurso “poco elaborado” de Vox. A su parecer, “es muy sencillo a brocha gorda poner y quitar titulares” pero ha defendido que ella no gobierna “a golpe de sucesos” y que no se tratan de “campañas para hablar de mí”.

En este sentido, Ayuso ha replicado indicando que “mire, señora Monasterio lo que no se puede es soplar y sorber al mismo tiempo”, al tiempo que le ha espetado que “o se está con un bando o se está con el otro, lo que no puede pretender es sumarse al discurso de la izquierda”.

La pregunta incómoda

En cuanto a los sindicatos, Ayuso ha defendido que no va a “acabar con los sindicatos” por mucho que tengan “desavenencias” con ellos porque no cree “en la política que va acabando con el que piensa diferente o hace una labor con la que uno no está de acuerdo”. “Por ese motivo no acabaría nunca con su partido, cosa que pretende la izquierda con la que usted se alía cada vez que tiene la oportunidad”, ha declarado.