Monasterio critica a Ayuso por el aborto y ella responde: "Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox"

La derecha y la ultraderecha madrileña se han picado este jueves en la Asamblea de Madrid a costa del aborto en una discusión que ha terminado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contestando a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, de una llamativa manera.

Todo después de que Monasterio haya cuestionado a la presidenta por el aborto. La parlamentaria ha pedido “medidas concretas” porque, a su juicio, se está hablando “de vidas y no de fríos números, no de estadísticas, no del odio de la izquierda”.

Según Monasterio, hay madres que se presentan en la puerta de muchos lugares a pedir ayuda, y que muchas veces han sido “victimas de trata, de mafias que las han traído quitándoles la documentación y les han hecho atravesar el Mediterráneo en condiciones terribles o chicas adolescentes que en su casa les están presionando para que acaben con esas vidas”. ’“A esas madres tenemos que protegerlas”, ha dicho.