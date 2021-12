Monasterio descoloca por completo a Xabier Fortes con una afirmación: "Si me denuncia..."

Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid, ha sorprendido al periodista Xabier Fortes al asegurar durante una entrevista que si ella le denunciase por agresión él no tendría derecho a la presunción de inocencia y podría pasar el fin de semana en un calabozo.

Todo ello en La Noche en 24 Horas a raíz de una pregunta del periodista después de que Vox no suscribiese una declaración institucional contra la violencia de género.

″¿Es una cuestión ideológica, niegan que haya violencia sobre las mujeres, violencia machista o fue porque tampoco consultaron con ustedes?”, quiso saber Fortes.

Monasterio afirmó que en su opinión también hay que “proteger a los niños, da igual que sea niño o niña”: “Creemos que hay violencia contra la mujer pero también la puede haber contra el hombre, también hay hombres mayores o mujeres mayores que son agredidos y también tienen derecho a que hagamos ese ese minuto de silencio”.

“Criticamos la ley de violencia de género porque no respeta la presunción de inocencia. Defendemos que todos los españoles somos iguales y que tenemos derecho a tener presunción de inocencia”, prosiguió Monasterio.

“Es que mire cómo es esta ley, es que si ahora salgo de este plató y voy a una comisaria y denuncio a cualquiera de los que están aquí que son varones, a usted mismo, usted no tiene presunción de inocencia”, le dijo al propio periodista.

“Bueno, me estarán viendo por la tele que me estoy comportando educadamente, al menos creo yo. Ahora si me denuncia que pase lo que pase”, consiguió decir Fortes evidentemente descolocado.

“El viernes va usted al calabazo y a lo mejor hasta el lunes no sale y da igual lo que usted diga porque no tiene presunción de inocencia, tendrá que demostrar que lo que yo digo no es verdad”, le replicó la dirigente de Vox, que se encontró con la respuesta rotunda del presentador: “Las denuncias falsas, que son a las que usted se refiere, son el 0,01%. Estadísticamente es un cero”.