Monasterio, sobre Iglesias: "Amenazó antes a los periodistas de la Ser"

Durante la entrevista en TVE, Rocío Monasterio ha indicado que no tiene que disculparse por lo sucedido en el debate radiofónico, puesto que, a su juicio, ya han condenado la violencia vinculada a las amenazas de muerte, una cuestión sobre la que además se han personado como acusación popular. Asimismo, Monasterio ha apostado por reanudar los debates, al tiempo que se escudaba diciendo que es la izquierda quien “no quiere debatir”.

La periodista le ha preguntado si creía que 269 menores no acompañados eran los causantes del “miedo” entre los madrileños y Monasterio le ha replicado con un: ”¿Usted está diciendo a los vecinos de Batán que son unos mentirosos?”.

La entrevista en ‘La Hora’ también contó con momentos de tensión , en los que Monasterio acusó a la presentadora Mónica López de no usar la misma vara de medir con el resto de candidatos que con ella. Precisamente, uno de estos momentos se debió a las preguntas acerca del cartel electoral de los de Abascal en el que cargan contra los menores no acompañados.

No fue el único momento en el que Monasterio ha tenido que abordar este tema, cuando en el bloque de preguntas del público ha sido cuestionada con qué harían ellos con los menores no acompañados. Monasterio ha dejado caer que deben volver con sus padres y que “los que no sean menores de edad o sean delincuentes deben estar en la cárcel”.