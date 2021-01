“Hay educadoras a las que acosan contra su coche, y las acosan en los centros y no son capaces de defenderse. Y yo no veo a las feministas estas que nos ponen murales en Ciudad Lineal hablar y manifestarse porque las educadoras que están en los centros de Menas son acosadas muchos días. La izquierda nos quiere hablar de murales, pero no del acoso que sufren las educadoras en los centros de menas”, ha dicho en una entrevista en La Hora de la 1.

La presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio , ha valorado esta mañana la retirada del mural feminista del barrio de Ciudad Lineal , impulsado por la representación de su partido en el consistorio de la capital española, y las posteriores protestas vecinales para impedirlo. A su entender, el mural no es el principal problema de la zona, sino un centro de menores extranjeros no acompañados.

Ahondando en los paralelismos que la ultraderecha intenta hacer siempre entre inmigración y delincuencia, ha insistido en que “el problema que tienen en el barrio de Ciudad Lineal no es el mural, es que tienen un centro de Menas que están causando el terror en el barrio, que las señoras mayores nos dicen que ya no salen al supermercado, no se atreven porque les tiran de los collares y las arrastran por los suelos. (....) Los jóvenes de 15 años no se atreven a salir a la calle porque estas bandas les rodean y les atracan para quitarles los móviles”, abunda.

La periodista Elsa García de Blas, de El País, presente en la mesa de la tertulia, le reprochaba el intento de criminalizar y deshumanizar a unos niños que están desprotegidos. Pero Monasterio apenas matizaba que son “algunos violentos” e insistía en que atacaban a educadoras y estaban “esnifando pegamento”. “A esos les estamos pagando desde la Comunidad de Madrid 4.600 euros al mes”, denunciaba. De Blas replicaba: “Porque son menores en situación de especial vulnerabilidad”.