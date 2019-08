Monasterio: "No sé qué obsesión hay con el tema LGTBI"

“No sé qué obsesión hay con el tema LGTBI”. Rocío Monasterio ha pasado por la Cadena SER para explicar la posición de Vox ante el acuerdo a tres bandas alcanzado con PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Y ha anunciado que apoyará a la candidata popular Isabel Díaz Ayuso, pero no a cualquier precio, marcando especial énfasis en las cuestiones de orientación sexual e inmigración.

Monasterio ha reconocido que “por las tres partes ha habido cesiones; todos hemos ganado y cedido en partes. En eso consiste un acuerdo a tres partes”. Sin embargo, ha lanzado una advertencia: “No me hace falta que Ciudadanos firme nuestro documento, lo que sé es que para cada propuesta que quieran aprobar en el Gobierno de coalición van a tener que mirar a Vox. Si nos dejan de escuchar... ya se vio en los presupuestos de Andalucía -donde Vox se opuso en un primer momento pese su apoyo al cogobierno PP/CS-, aunque posteriormente los aprobó tras “ser escuchados”.

Las propuestas en relación al sector LGTBI ha sido uno de los puntos centrales de la entrevista. En relación a este punto, la líder autonómica de la formación ultraderechista ha explicado que “respecto a este colectivo hemos conseguido que se aprueben mecanismos para que los padres elijan cómo educar a sus hijos. Yo sé que los medios quieren enfocarlo por el tema LGTBI, no sé que obsesión hay, pero nuestra defensa es de la libertad. No sé qué miedo o alergia tienen los políticos con la libertad, pero para esto está Vox aquí”.

Ha adelantado que no apoyarán ninguna ley con especial protección a este sector: “Es que lo recoge la Constitución: somos todos iguales. No contemplamos una protección extra porque no se discrimina a nadie por orientación sexual, raza o religión. Lo dice la Constitución, insisto. No creemos que haya que hacer leyes especiales para proteger a colectivos, como no quiero una ley de cuotas como mujer. Me parece humillante que me traten así. Nosotros defendemos la igualdad de todos”.