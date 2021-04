Monasterio se acerca a Edmundo Bal fuera de micrófonos y este le suelta dos frases tremendas

Todos los candidatos a las elecciones del 4 de mayo en Madrid, salvo Isabel Díaz Ayuso, que no se ha presentado, han mantenido un tenso debate este viernes en los micrófonos de la Cadena SER.

Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, ha abandonado el debate después de que Rocío Monasterio, de Vox, pusiese en duda la veracidad de las amenazas de muerte recibidas por el líder de Podemos.

Un debate del que también se han marchado minutos después Ángel Gabilondo, del PSOE y Mónica García, de Más País. Una vez terminado el programa la cámaras de la SER han captado una curiosa conversación entre Monasterio, Edmundo Bal y el candidato del PSOE.

Cuando ha terminado el programa se ha podido ver a los candidatos de PSOE y de Ciudadanos debatiendo acaloradamente sobre lo que había ocurrido minutos antes en antena.

Justo en ese momento ha aparecido por detrás Rocío Monasterio quejándose de que no le habían dejado cerrar el debate. Cuando parece que se marchaba, ha vuelto sobre sus pasos para decirle a Bal y a Gabilondo “hasta luego, eh, ya veis la dictadura, yo no hablo”.

A lo que Edmundo Bal le ha respondido: “Vete a poner un tuit Rocío. Vete a poner un tuit. Vete a poner un tuit”.

Después, la candidata de la extrema derecha ha tenido un encontronazo con Àngels Barceló. La presentadora le ha dicho a Monasterio que “esta no es manera de abordar un debate y tú lo sabes”. “Cuando he empezado a hacer propuestas me habéis cortado”, se ha quejado Monasterio antes de dejar el estudio de la SER.