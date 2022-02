Moncloa desmiente haber filtrado un dosier de Ayuso a Casado: "Rotundamente no"

De esta manera se pronuncia el Gobierno en plena guerra interna del PP y una vez que Isabel Díaz Ayuso, desde la Puerta del Sol, ha apuntado directamente hacia ellos: “La operación es de abril de 2020, pero yo me enteré por el presidente de mi partido, Pablo Casado, cuando en septiembre fui a su despacho para hablar de la situación del partido y del congreso. Para mi sorpresa me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dossier se lo habían filtrado desde La Moncloa”.