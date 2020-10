La estrategia de La Moncloa ante la moción de censura

El propio Sánchez ha optado por salir ese mismo día a confrontar con Vox, quiere dejar clara la postura del Gobierno y será muy tajante contra los argumentos de Garriga y Abacal. Además, sabe que la moción de censura no va a prosperar, por lo que dará la imagen de un Ejecutivo sólido y que cuenta con el respaldo de la Cámara frente a las continuas acusaciones de débil y de ilegítimo.

La propia estructura de la moción no implica que el Ejecutivo tenga que intervenir. Puede hacerlo en el momento que quiera y el tiempo que quiera, como si opta por guardar silencio. Pero finalmente en el palacio presidencial se ha tomado la decisión de que no hay que obviar el debate y que se va a entrar en la contestación cuerpo a cuerpo.

La moción de Vox no tendrá los números para salir adelante. Pero será un gran espectáculo en el Congreso, con la ultraderecha tratando de copar todos los informativos. Dos días de intenso debate en un Parlamento cuyo aire cada día es más irrespirable. Y en La Moncloa están preparando minuciosamente el papel del Gobierno en esas 48 horas.

A pesar de que serán dos días de insultos contra el Gobierno, en La Moncloa, según fuentes gubernamentales, esperan salir reforzados. Primero: ganando la votación. Segundo: mostrando cohesión dentro de la coalición. Y además se espera que Sánchez refuerce su imagen presidencial tras esos dos días, más dos fotos muy esperadas en las próximas jornadas: junto al Papa en Roma y presentando previsiblemente la semana que viene los primeros presupuestos de la coalición.

El papel de Iglesias: contra Casado

Pero no sólo subirá Sanchez. Según fuentes del Ejecutivo, también saldrá a defender la gestión del Gobierno el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Y no de manera unilateral o espontánea, sino que se ha pactado con la parte socialista. El esquema que ahora se maneja es que Sánchez lo haga el miércoles, mientras que el líder de UP podría hablar el jueves en el momento que intervenga Pablo Casado (PP).

A Iglesias le gusta el debate parlamentario, cree que así también mostrará la unidad del Gobierno. Además, de esta manera también podrá lanzarse contra el PP con un discurso menos institucional que el de Sánchez. El objetivo de la coalición es señalar también a los populares y arrogarles un seguidismo respecto a la ultraderecha.