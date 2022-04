Moncloa afea a Feijóo que olvide hablar de la violencia machista: "Es muy elocuente"

Un encuentro “muy cordial”, en palabras de Moncloa y de Alberto Núñez Feijóo. Las dos partes coinciden en destacar el buen tono que ha presidido el primer encuentro entre Pedro Sánchez y Feijóo en calidad de nuevo presidente del PP, que ha durado cerca de tres horas y que, a falta de grandes acuerdos, sí ha servido para acercar algunas posturas.

Pese a la desconexión en materia económica, Sánchez y Feijóo si se han comprometido en retomar las conversaciones por la renovación de los órganos constitucionales o en un posible acuerdo para reformar el controvertido artículo 49 de la Constitución.

Sin embargo, el Gobierno, a través de su portavoz, ha afeado que el líder popular no haya mencionado una cuestión que también se ha tratado en el encuentro, la violencia machista. Así, Isabel Rodríguez ha señalado que había otro asunto “que yo no quería dejar pasar y que he visto que el señor Feijóo no se ha referido en su comparecencia, que para nosotros es muy importante y me ha parecido muy elocuente que no lo mencionara”, en referencia al Pacto contra la Violencia de Género.,

“Aquí lo que quiero trasladarles es nuestra preocupación, y no puedo hablar en su nombre, pero nos gustaría que no se asumieran tesis que pongan en cuestión el pacto de lucha contra la violencia de género”, en referencia a un posible acercamiento a las posiciones negacionistas o contrarias de Vox.

Recientemente, Núñez Feijóo utilizó un ejemplo de violencia vicaria y aseguró que “no es violencia machista” sino “intrafamiliar”, un término que utiliza la ultraderecha en su ideario.

Posteriormente, Rodríguez ha vuelto a la cuestión: “Se trata de reafirmar de qué lado está el señor Feijóo, que diga si está del lado de Vox o de la inmensa mayoría de grupos políticos que estamos combatiendo esta lacra”.