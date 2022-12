Moncloa y Génova creen que la situación económica será clave en las urnas

Para Moncloa, “los agoreros” han errado en su diagnóstico económico, no ha llegado la hecatombe y España está capeando la crisis mucho mejor que los países de nuestro entorno. Y ello es, en otras cosas, por medidas como la excepción ibérica, que fue duramente criticada por el PP. “España es el país en el que antes se está moderando la inflación”, suele decir Nadia Calviño, la voz más autorizada en economía del Gobierno. La pasada semana, la imagen de Teresa Ribera hablando en Bruselas mientras sus homólogos la escuchaban fue reivindicada por los portavoces gubernamentales como un éxito de su política internacional y económica.



Barones y altos cargos del PP reconocen que la situación económica no es tan mala como se preveía. “Pero eso no significa que sea buena, ni mucho menos”, remachan. “Que le pregunten a las familias que quieren llenar la cesta de la compra y no pueden, o que lo hacen endeudándose”. Y de ahí que aplaudan que Feijóo refresque sus medidas antes de que el Consejo de Ministros actúe. “Solo aciertan cuando rectifican, no lo hagan a medias y copien todas las propuestas del PP”, será uno de los mensajes que repetirán esta semana los portavoces populares.