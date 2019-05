Monedero acusa de mentir a Risto en 'Todo es mentira': muestran una imagen que lo cambia todo

Después, con motivo de las elecciones del 28 de abril, un reportero de Todo es mentira desplazado a la sede de Podemos para seguir el recuento de votos quiso hablar con Monedero y se llevó una reprimenda por respuesta.

“No os habéis portado bien porque me habéis mentido. Risto me ha mentido y se ha metido conmigo, por lo tanto, no quiero colaborar con vosotros. Por lo tanto, tenéis que respetar a la gente, ¿vale?”, dijo Monedero.

Después de ese momento, Risto fue muy contundente y cargó contra Monedero por acusarlo de “mentiroso”: “Si yo te he mentido en algún momento di en qué. Si me acusas, ten la decencia de decírmelo. No soy precisamente conocido por ir diciendo mentiras”.