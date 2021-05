Monedero desvela por qué sigue enfadado con Errejón y resopla tras contarlo

El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha asegurado que sigue enfadado con su excompañero de partido Íñigo Errejón por lo que dice que éste hizo tras el congreso de Vistalegre II.

“En vez de hacer lo que hacen todos los partidos políticos, que es cortarle la cabeza al que pierde, se le entregó la joya de la corona, se le entregó que fuera el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid. Y él utilizó esos recursos para crear su propio partido. Entonces es como... ufff... ufff”, ha asegurado Monedero en 24 Horas RNE.

El exdirigente de Podemos ha afirmado que Manuela Carmena ha reconocido que se equivocó con el acuerdo con Errejón. “Si te das cuenta, no ha hecho campaña por Errejón”, ha resaltado.

Monedero ha asegurado que al líder de Más País le dedicaría la canción de Carly Simón You’re so vain porque “tenía que haberse esperado, no tenía prisa, es muy joven, no tenía que haber escuchado a la ambición”.