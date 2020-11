Monedero: "El PSOE le ha hecho un regalo a Podemos con su defensa cerrada y absurda de la monarquía"

JAVIER SORIANO via Getty Images

JAVIER SORIANO via Getty Images Juan Carlos Monedero, en una imagen de 2015.

Ha hecho repaso de los “logros” que el partido de Pablo Iglesias ha cosechado ya o está en proceso de cosechar, como el haber ayudado “a empezar a cerrar la herida territorial”. “Si va a las elecciones habiendo ayudado a frenar la violencia de género, a que las empleadas domésticas tengan una visibilidad que antes no tenían, a que las mujeres y los hombres cobren lo mismo por el mismo trabajo... Si es capaz de presentar en las elecciones todos esos logros que están ahora mismo poniéndose en marcha creo que, como amor con amor se paga, Podemos tendrá un excelente resultado”, sostiene.

No oculta que hay cosas que siguen pendientes, como el ingreso mínimo vital o los desahucios, pero recuerda que sus antiguos compañeros son sólo parte del gabinete y no lo pueden todo. “Podemos es minoría y, por tanto, hace lo que puede”, resume. “Hay un ámbito dentro del PSOE que sigue respirando la lógica de Bruselas”, censura. Sobre el IMV, especialmente, dice que “no llega porque no se quieren poner en marcha mecanismos para gestionarlo. Y es intolerable”, a su entender.