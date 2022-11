Monedero habla en estos términos sobre Errejón con Rufián: a algunos les parece una barbaridad

“Fíjate que Manuela Carmena pidió disculpas por aquella alianza que nos llevó a perder el Ayuntamiento de Madrid y a no ganar la Comunidad de Madrid. Manuela Carmena, que es una señora, pidió disculpas. Errejón todavía no. Él verá”, critica Monedero, que provoca la pregunta inmediata de Rufián: ”¿Pero disculpas por qué?”.

“Es como... Íñigo qué feo, no hagas esas cosas. Porque al final es feo. Pero no es relevante, pero escribe unas memorias con 30 años. ¿Qué haces? Por cierto, unas memorias en las que no me cita. Digo: Íñigo, por favor. Es que son ausencias tan clamorosas”, ha proseguido el fundador de Podemos.