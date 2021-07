Mónica Carrillo: "¿Si lo escribe Almudena Grandes es novela femenina y si lo escribe Javier Marías es masculina?"

Mónica Carrillo no puede ser más activa en redes sociales, sin embargo es de las que se “muerde la lengua” si no le “interesa entrar en debate”. Especialmente con los haters, a los que no hace ni caso. ”¿Por qué me voy a sentar a hablar contigo si me estás faltando al respeto”, explica en una entrevista para la revista Jot Down. Por eso opta por el “silencio y adiós”.