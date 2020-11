Mónica Carrillo sorprende a todos con su talento oculto en 'Mask Singer'

La periodista de Noticias Fin de Semana junto a Matías Prats se subió al escenario del programa para interpretar el tema Someone like you de la británica vestida con un traje de mariquita.

Has cantado genial ;) sabíamos que eras tú con las pistas que has dado 😉 pero sinceramente al oirte cantar tan bien, nos hiciste dudar jeje

mi bucle de hoy? Mónica Carrillo cantando Someone like you

“Pido disculpas a Adele”, bromeó sobre la calidad de su actuación tras acabar. “No he cantado nunca en público ni casi en privado. Cuando me llamaron para ofrecerme esto me pareció una broma. Aunque me ha servido para romper mi muro mental, ya que muchas veces nos encorsetamos, en mi caso yo al ser periodista de un mundo más serio y de credibilidad pues esto me ha puesto a prueba”, señaló la periodista.