Bronca en la Asamblea de Madrid por lo que ha dicho Mónica García (Más Madrid) sobre Ayuso y el hospital Zendal

Seis palabras de Mónica García sobre Isabel Díaz Ayuso y el hospital Isabel Zendal han provocado un gran revuelo en la Asamblea de Madrid, donde diputados de Más Madrid y del PP se han intercambiado todo tipo de comentarios a voces en plena sesión de control al Gobierno regional.

La diputada de Más Madrid estaba interpelando al consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, a quien ha recordado los casos de corrupción con contrataciones públicas que han tenido los distintos gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid.

“Nos encontramos de nuevo con un hospital, lo llamamos hospital porque llamarlo sumidero de millones nos pone mustios”, ironizaba García, quien ha recordado las declaraciones de Teodoro García Egea, secretario general del PP, quien dijo que se le cambiaría el nombre al hospital en unos años por hospital Isabel Díaz Ayuso.

“No sean tan presuntuosos, vayan con un poquito más de cuidado, no sea que lo que lleve su nombre sea un módulo de Soto del Real”, en referencia a la cárcel donde hay varios exdirigentes del PP por casos de corrupción.

“Vamos a ver, no, no, no, vamos a ver”, interrumpió el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad.

Pablo Gómez Perpinyà, portavoz de Más Madrid, se quejaba a voces después de que el presidente de la Asamblea cortase a su compañera: “O sea, no ha cortado al consejero, que es un maleducado y nos va a cortar a nosotros. No ha cortado al consejero, que es un maleducado, no le ha cortado, hombre. ¡Eres un maleducado!”.