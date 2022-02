Mónica García coge las declaraciones más polémicas de Ayuso y las desmonta una a una

“Empezamos con ‘vamos a promover la cultura del autocuidado y el desabastecimiento’”, ha comenzado. De estas palabras, García ha sentenciado que “el colapso en aulas y centros de salud no es autocuidado, es sencillamente abandono”.

Después ha recordado otra en la que Ayuso dijo que “a Madrid se viene a arriesgar”. “Lo que tiene un paréntesis muy grande que dice que al no ser que seas amigo, ex o cualquier empresa que se está llevando los contratos suculentos del hospital Zendal”, ha ironizado.

La dirigente de Más Madrid ha comentado la que dijo Ayuso este mes de enero de que “el gran hospital de Madrid está en los domicilios”. Así la ha contrarrestado: “Entiendo que quiera convertir la sanidad pública en un Deliveroo, pero los grandes hospitales de Madrid están en los grandes hospitales públicos de Madrid, donde además vamos a seguir defendiendo y aplaudiendo a sus profesionales”.

Por último, ha terminado con “en el centro de salud no cogen el teléfono y de repente no hay médicos”. ¿Sabe por qué? Porque no había contratos ni había una presidenta que se fue de vacaciones a Nueva York mientras los madrileños sufrían la sexta ola”.