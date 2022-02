Mónica García enfrenta dos declaraciones de Casado y no da crédito: "Madre del amor hermoso"

Pablo Casado ha sido el invitado de honor, con permiso de Isabel Díaz Ayuso, del cierre de campaña de Alfonso Fernández Mañueco. El líder del Partido Popular ha pedido el apoyo para su candidato en Castilla y León en una comparecencia en la que ha cargado contra casi todos.

“Castilla y León es la cuna de la hispanidad, mal que le pese al de México, a Zapatero y sus negocios con Maduro, a los podemitas con dictadores bananeros que asesinan y violan”, ha llegado a decir Pablo Casado.

Y ha proseguido: ”¡Aquí está la cuna de la hispanidad! Sin complejos, sin leyendas negras, sin pedir perdón. ¡Con orgullo de ser españoles!”.

Pero no ha sido la única frase que ha llamado la atención en Twitter. ”¿Alguien entendería que Macron pactara con los asesinos del Bataclan? ¿Que Biden pactara con los asesinos de las Torres Gemelas? ¿Es que no es suficiente decir al PSOE que no se les puede votar mientras pacten con asesinos de niños y mujeres embarazadas”, ha afirmado también Casado.

Unas declaraciones a las que ha respondido sorprendida la líder de Más Madrid, Mónica García, que no salía de su asombro: Madre del amor hermoso. Qué desesperado debe de estar Pablo Casado para caer tan bajo”.

Pero, ¿qué dicen las encuestas? Según el CIS, el PSOE ganaría las elecciones en Castilla y León (30,1%) por encima del PP (29,7%), quedando detrás Vox (11%), Cs (7,6%) y Unidas Podemos (7,2%). Además, estarían en las Cortes: UPL (4,5%), Soria Ya (1,9%) y Por Ávila (1,2%).