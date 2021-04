La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha contrastado la “pulsión por la ultraderecha” de la presidenta de la Comunidad y aspirante a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, con la “repulsión” que siente su formación. “La ‘popular’ tiene que ir dopada de ultraderecha en la carrera electoral”, ha aseverado.

García ha contestado así en una entrevista en la ‘Cadena Ser’ a la propuesta de Ayuso a la izquierda para que no tenga que recurrir a Vox. “Si es verdad que no quieren que esté Vox, que me apoyen a mí. Ya está. Solucionado”, zanjaba la presidenta.