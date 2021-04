Críticas a esta colaboradora de 'Al Rojo Vivo' por lo que ha hecho durante la entrevista a Mónica García

Mónica García, candidata de Más Madrid a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, ha sido entrevistada por Antonio García Ferreras en el programa Al Rojo Vivo de LaSexta.

Una entrevista en la que también han preguntado los colaboradores del programa, como la periodista de OK DiarioMaría Claver, colaboradora habitual de LaSexta, que ha vivido un incómodo momento con la candidata.

“En este planteamiento que decía Ferreras en que se ha formulado la campaña, en esa disyuntiva fascismo-comunismo o socialismo-liberalismo, usted abiertamente ha reconocido públicamente que es usted comunista”, ha aseverado la periodista.

“No”, ha contestado García.

“Bueno, yo le he escuchado una entrevista en la Cadena SER donde decía usted que era comunista”, ha insistido Claver.

“Mmmm... no, no”, ha vuelto a responder la candidata.

“Quiero decir, el comunismo, ¿no?”, repetía la periodista. “No”, ha contestado García.

“Creo que era lo que usted planteaba”, volvía a insistir Claver.

“No, no planteaba nada”, le aclaraba la candidata.

“Y que el comunismo es libertad también le he escuchado”, seguía en sus trece la colaboradora. “No creo que me haya escuchado eso”, volvía a rectificarle García.

“Sí, sí, tal cual, en la Cadena SER, pero bueno”, insistía Claver.

“Dudo mucho que haya usado yo la palabra comunismo en esta campaña”, ha dicho la candidata.

“No sé si en esta campaña, yo le he escuchado en una entrevista en la Cadena SER, bueno, luego revisaré la Cadena SER si a lo mejor me he equivocado yo”, ha afirmado Claver, quien no dejaba el asunto: “Pero usted reconoce que acepta el comunismo y que lo vincula usted a la libertad, ¿no?”.

“No”, ha vuelto a repetir García.