Mónica García utiliza este nuevo término para definir las políticas de Ayuso

″¿Quieres formar una familia? Bien, fórmala, si tienes valor fórmala. Ahora, no me vayas a venir pidiendo una escuela infantil, no me vayas a venir pidiendo ayudas a las familias, no me vayas a venir pidiendo ayudas a las familias, no me vayas a venir pidiendo políticas de conciliación, no me vayas a venir pidiendo políticas que mejoren la vida y que haga la vida más fácil. Ahí, empujón”, ha señalado.