Mónica García pide a Ayuso que se disculpe por esta polémica escena en Telecinco

Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha exigido a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la región, que se disculpe por unas palabras que ha pronunciado en una entrevista en El Programa de Ana Rosa.

La dirigente del PP ha asegurado que hay 150.000 viviendas vacías porque “a los ciudadanos no se les da confianza”.

“Entonces, yo tengo una vivienda vacía y no se me ocurre ponerla en alquiler, porque cuando no me la okupan, tengo un moroso que no me paga y nadie me ayuda y cuando no me destrozan la casa”, ha afirmado Ayuso.

En su opinión, lo que hay que hacer es “ayudar a que a la gente le rente alquilar”.

Esas palabras han creado un enorme revuelo en Twitter después de que el periodista Antonio Maestre se haya hecho eco de ellas junto al mensaje: “Me quedo sin palabras. Los que vivís de alquiler sois todos salvajes que okupais, no pagáis o destrozáis las viviendas”.

Un mensaje que ha recogido la propia García para asegurar: “Ayuso debería dejar de insultar a los miles de madrileños y madrileñas que viven de alquiler. Que se disculpe ya”.