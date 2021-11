Mónica García se moja sobre la tensión entre Ayuso y Almeida

La líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha sido preguntada este jueves durante su entrevista en La hora de la 1 por la tensión interna en el PP de Madrid.

″¿Cree que puede afectar de alguna manera a la gestión en el Ayuntamiento y en la Comunidad?”, le han cuestionado.

La sanitaria ha asegurado que esta tensión sí que afecta a la hora de gobernar. “A mí sinceramente me da igual si se habla Ayuso con Almeida o si bloquea a Egea, lo que me interesa es que no se está ocupando de la Comunidad de Madrid”, ha contestado.

García ha señalado que los madrileños llevan dos años sin gobierno y que en todo este tiempo ha traído dos leyes. “El ejecutivo de Ayuso no tienen ningún interés en legislar, prefiere el desgobierno antes que a su propio gobierno”, ha continuado.

También ha incidido en que ahora, con todos los problemas internos, va a sacar menos leyes: “Si no lo hacía antes ahora con estas guerras púnicas menos. Me da la sensación de que ambos no están para lo que están, que es para lo que les ha elegido los madrileños”.

“Entiendo que no les guste porque es mucho más aburrido, pero es para lo que les han elegido, que es para mejorar la vida de los madrileños”, ha rematado.