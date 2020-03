Mónica López, mujer del tiempo de TVE, desde su cuarentena: "Quiero pedir públicamente disculpas..."

Si estos días de cuarentena tienes niños en casa sabrás que la situación es particularmente peliaguda. Los niños se aburren, se cansan, derrochan energía... y los adultos en ocasiones son incapaces de seguirles el ritmo.

Si estás en esa situación, quizá te consuele saber que no eres el único. Y, como ejemplo, los tuits que este martes ha publicado Mónica López, mujer del tiempo de TVE.

La presentadora está pasando estos días en casa con sus hijas y ha descrito la ‘locura’ de su día a día con pocas frases pero muy contundentes.

“Quiero pedir públicamente disculpas a los vecinos de abajo. Ya no tengo fuerzas para decirle a las niñas que dejen de saltar a la comba”, ha escrito antes de ironizar: “He intentado requisar la cuerda, pero me han cogido unas ganas terribles de colgarme. Aunque después de llevar en casa desde el viernes, dudo mucho que aguantara. Me lo estoy comiendo todo”.