Mónica López no sabe dónde meterse tras un error con García Egea: "Nunca me han dicho algo así"

La periodista Mónica López, presentadora de La hora de La 1 de TVE, ha vivido uno de esos momentos en los que deseas que se te trague la tierra tras presentar como “secretario general de Podemos” al número 2 del PP, Teodoro García Egea.

López entrevistaba al dirigente ‘popular’ y cometió el error justo al inicio, cuando le estaba presentando. “Teodoro García Egea, secretario general de Podemos”, dijo. Y se dio cuenta al instante de su error: ”¡Ay de Podemos! ¡Del Partido Popular!”.

García Egea se intentó tomar el fallo con humor, aunque no siguió en las carcajadas a la presentadora: “Me has asustado. Nunca me han dicho algo así”.

Entre risas, López pudo decir: “Pues mire, ya la tiene”. “No sé yo... empezamos regular”, replicó el dirigente del PP, que no parecía nada cómodo con la situación.