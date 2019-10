Mónica Naranjo habla de su primera relación sexual con una mujer

Mónica Naranjo se está desnudando emocionalmente en Mónica y el sexo, su programa en Cuatro.

La artista ha dejado algunos momentos míticos durante estas emisiones y ha tenido algunas experiencias sexuales que han desconcertado a propios y extraños. En su viaje a Tokio, Naranjo accedió a darle una patada en los genitales a un hombre que se ponía “cachondo” con ello.

Ahora, Mónica Naranjo ha hablado de sus preferencias sexuales y ha desvelado que ha estado tanto con hombres como con mujeres. “A mí no me gusta definirme nunca, me parece una estupidez como una casa”, ha afirmado.

La cantante ha contado que se fija en las personas y no en hombres y mujeres. En ese contexto ha desvelado que ha tenido relaciones con ambos sexos “desde siempre”.

Naranjo ha definido como “maravillosa” su primera relación con una mujer: “Fue mucho más bonito que la primera relación con un hombre. Las mujeres tenemos algo en común, que nos conocemos muy bien. Sabemos apretar el click”.

″¿Cuántos coños te has comido?”, le han preguntado a la presentadora. “Que yo lo he hecho, lo he hecho. No importa el número. Yo he estado casada los últimos 16 años y en los últimos 16 años he hecho felaciones a un señor. Hoy si tuviera que hacer un cunnilungus a una mujer sería un poco inexperta porque llevo muchos años sin hacerlo”.