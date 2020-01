Mónica Naranjo habla por primera vez del momento más viral de 'La isla de las tentaciones': "Pasé mucho miedo"

Christofer, el concursante del nuevo reality de Telecinco La isla de las tentaciones, ha sido el protagonista inesperado de la última semana.

Su grito de ”¡Estefaníaaaa!” a pleno pulmón mientras corría por una isla paradisiaca y después de ver a su pareja besándose con otro hombre ha llegado a todos los rincones de España.

En los Goya, en el vestuario de la selección española de balonmano e incluso en un programa de otra cadena distinta a la de Mediaset como es Operación Triunfo 2020. No hay barreras que detengan ese ”¡Estefaníaaaa!”.

Mónica Naranjo, la presentadora del programa, respondió en Sálvame a varias inquietudes de sus compañeros de cadena. Por supuesto, una de ellas tenía que ser cómo vivió ese momento tan viral.

“Entiendo que todo el mundo lo viva como una tragicomedia, pero yo lo viví de forma muy trágica. Tengo que confesar que esa noche pasé miedo. Vi a Christofer fuera de sí”, confesó la cantante.

Naranjo reconoció que no podían prever esa reacción y explicó que además el concursante estaba malo esos días. “Cuando vi las imágenes que se iban a emitir esa noche, me puse en retaguardia. La reacción ya la habéis visto, fue muy dura”, continuó.

Además, explicó que le entraron ganas de ir y decirle que no estaba solo, pero no lo pudo hacer a pesar de haberlo escuchado gritar. “Pasé mucha tensión y mucho miedo por lo que podía haber pasado. Me dio mucha pena”, concluyó la artista y presentadora.