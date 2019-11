Controversia por estas palabras de Mónica Naranjo sobre Vox

La cantante Mónica Naranjo ha generado cierta controversia en las redes sociales por sus declaraciones sobre el partido ultraderechista Vox.

En una entrevista en Europa Press, la artista asegura que el problema con el partido de Santiago Abascal es “al final es una cuestión de comunicación”. “Los puntos radicales... Que tú y yo no estemos de acuerdo no quiere decir que no podamos ser amigos. Eso en mi cabeza no existe”, afirma.

Naranjo prosigue asegurando que tiene muchísimos amigos que votan a Vox y son “intimísimos amigos”. “Me encantaría sentarme con Abascal y poder hablar de esto, estoy convencida de que saldríamos de allí siendo súper amigos. Tan respetable es su punto de vista hacia la vida como el mío”, subraya.

“La curiosidad es querer saber por qué llegas hasta aquí, qué has vivido en la vida. Los enfrentamientos no son buenos, nos alejan a los seres humanos y hoy más que nunca tenemos que estar cerca y querernos mucho”, zanja.

Esas palabras han generado un vivo debate en Twitter, con reacciones como estas: