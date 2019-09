Mónica Naranjo y Ana Milán emocionan por lo que hicieron en Instagram tras la emisión de 'Mónica y el sexo'

Mónica Naranjo estrenó este viernes su nuevo programa en Cuatro, Mónica y el sexo, en el que dio mucho juego la relación con la actriz Ana Milán.

Sobre todo a raíz de una confesión que hizo la cantante durante el programa sobre Milán: “Yo con Ana tuve amor a primera vista. Estuvimos hablando toda la noche, me enamoré de ella. O sea, me enamoré. No le eché los tejos porque sabía que tenía novio, si no...”.

“Haber probado”, le dice Ana Joven, guionista que las acompaña.

“Ya tía, haber probado”, agrega Milán.