Mónica Oltra dimite como vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y diputada

Europa Press News via Getty Images

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra , ha anunciado este martes en rueda de prensa su dimisión del Gobierno regional y como diputada de las Cortes. Oltra ha explicado que se va “para no comprometer el proyecto de cambio iniciado en 2015”, acusada por “una de las mayores infamias que se producen en este país”.

“Me cuesta esta decisión porque ganan los malos. El mensaje que trasladamos es que a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos se lo van a cargar con guerra sucia”, ha explicado en su intervención, al filo de las lágrimas y con evidente malestar.

Esa negativa a dimitir llevó incluso al presidente, Ximo Puig, a cuestionar el futuro de su ‘número dos’. En distintas declaraciones a los medios, el president llamó a hacer una “reflexión personal” tras conocer la imputación de su vicepresidenta y pidió a Compromís tomar “decisiones” que, si no, dejó caer que tomaría él.

La inestabilidad generada en el Gobierno valenciano (y también en su formación) ha llevado a un cambio de postura de la política de 52 años. Se esperaban noticias a lo largo del lunes, cuando Compromís había convocado una reunión urgente para analizar qué medidas tomar , una cita en la que no se esperaba a Mónica Oltra, pero finalmente sí ha acudido para comunicar su salida.

“No es una cuestión personal”

Preguntada sobre su situación de aforada de seguir como diputada, ha asegurado que no lo necesita, “ni mucho menos”, y ha argumentado su dimisión tanto del Govern como de Les Corts en que “si no soy digna para estar en el Gobierno, menos lo soy para estar en la cámara popular”.

″¿Que cómo me siento? ¿No se ve?”, ha respondido a los periodistas casi sin poder formular palabra. “Me cuesta porque esto no es una cuestión personal, es política. La gente vulnerable no tiene escudo”, ha podido añadir instantes después para dar por acabada su rueda de prensa.